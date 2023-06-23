"Для меня это игра в "бей-беги". Отходишь назад, принимаешь и шарашишь вперед. Мы в центре поля мяч вообще не видели - стояли "под мостом" и смотрели на мяч, пока он опустится. Как в поговорке: "Пока мяч в воздухе, объявим составы играющих команд". Помню, играли с "Факелом", кто-то из ребят сказал: "Мяч опустится - поиграем, может, в футбол", - цитирует Глушакова "СЭ".
Напомним, центральный полузащитник Денис Глушаков защищал цвета подмосковных "Химок" с октября 2020-го по февраль 2023 года. В 67 играх за "красно-черных" хавбек забил 15 мячей и отдал 5 голевых передач.
Спартак Гогниев был назначен главным тренером "Химок" 3 сентября 2022 года. Специалист покинул клуб в начале апреля. Под его руководством подмосковная команда выиграла лишь один матч, пять раз сыграла вничью и потерпела тринадцать поражений. По итогам минувшего сезона "Химки" заняли предпоследнее место в турнирной таблице и вылетели из РПЛ в Первую лигу.
Глушаков - о футболе Гогниева: для меня это игра в "бей-беги". Мы в центре поля мяч вообще не видели
Бывший полузащитник "Химок" Денис Глушаков прокомментировал футбол, в который играла подмосковная команда под руководством Спартака Гогниева.
Фото: "СЭ"