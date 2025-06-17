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Сёмин: одно из главных качеств Батракова - понимание игры

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о полузащитнике «железнодорожников» Алексее Батракове.
Фото: ФК "Локомотив"
«Одно из главных его качеств - понимание игры. Техника неплохая. Боевитость хорошая. Денисов у нас боевитый был, но, думаю, Батраков ему не уступит в этом плане. У Алексея много хороших качеств, а дальше от него всё зависит», - цитирует Семина «Чемпионат».

В минувшем сезоне Батраков принял участие в 37 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забив 15 голов. Также на счету 20-летнего полузащитника десять результативных передач.

Контракт Батракова с московским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

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