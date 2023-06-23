- Чисто теоретически Вендел мог бы покинуть "Зенит" летом. В первую очередь, мы говорим о Бразилии и Европе, но там есть свои трудности. Насколько мне известно, он собирался дальше продолжать играть в «Зените. Насколько мне известно, в Европе пока нет реального интереса, в Бразилии — да. Но я сомневаюсь, что они будут в состоянии договориться с «Зенитом, приводит комментарий агента "Спорт День за Днем".
Ранее в СМИ появились сведения о том, что в услугах 25-летнего хавбека Вендела заинтересована "Рома". Сумма компенсации за возможный переход может составить 20 млн евро. Бразилец носит майку "Зенита" с 2020 года. В завершившемся сезоне футболист сумел забить 9 голов и оформить 5 ассистентских действий, сыграв в составе чемпиона России 33 поединка во всех соревнованиях. Напомним, что прошлым летом Вендел был близок к отъезду в Бразилию. В своем составе зенитовца хотел видеть местный "Фламенго". Но "Зениту" удалось убедить Вендела остаться в Санкт-Петербурге. Он переподписал трудовой договор до 2027 года. Отметим, что в активе бразильца 1 гол в 12 встречах за национальную команду U23. Вендел – 3-х кратный чемпион России.
Агент Барбоза: в Европе пока нет реального интереса к Венделу
Агент Паулу Барбоза поделился своей точкой зрения на будущее бразильского хавбека "Зенита" Вендела.
Фото: ФК "Зенит"