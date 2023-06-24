- По новому контракту есть договорённости. Я сразу свою позицию озвучил, поэтому только по условиям оставалось договориться. Мы сейчас пришли ко всем договорённостям, осталось только подписать, - приводит комментарий Дюпина "РИА Новости Спорт".
Российский страж ворот Юрий Дюпин носит цвета "Рубина" с 2019 года. В майке казанского коллектива россиянин провел 119 поединков, в которых мяч в его воротах побывал 138 раз. Также в активе Юрия 43 сухих матча. В минувшем сезоне Дюпин, отпраздновавший в марте свое 35-летие, являлся основным голкипером дружины Рашида Рахимова. Своей игрой Дюпин помог казанцам добиться повышения в классе, сыграв в 29 встречах минувшего розыгрыша Первой лиги. За этот отрезок страж ворот пропустил 22 мяча и 15 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Отметим, что конкурентом Дюпина другой известный голкипер Александр Беленов. Ранее в СМИ появлялись сведения о том, что "Рубин" заинтересован в кандидатуре вратаря "Крыльев Советов" Ивана Ломаева.
Голкипер "Рубина" Дюпин – о новом контракте: пришли ко всем договорённостям, осталось только подписать
Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин поделился информацией по поводу своего будущего.
Фото: "Чемпионат"