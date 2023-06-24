- Я слежу за ситуацией, которая происходит в России. Но я не думаю, что Кейта изменит свою позицию. Ему нравится быть в "Спартаке", - приводит комментарий агента "СЭ".
"Спартак", возглавляемый Гильермо Абаскалем, по итогам завершившегося сезона российского первенства завоевал бронзовые медали турнира. Коллектив заработал 54 турнирных баллов, это на 16 очков меньше, чем у "Зенита" из Санкт-Петербурга, ставшего чемпионом России. 28-летний сенегалец Кейта Бальде, играющий на позиции форварда, носит красно-белую майку с лета 2022 года. В минувшем сезоне забил 3 гола и оформил 1 голевой пас в 16 играх национального первенства. Отметим, что в Кейта – выпускник академии "Барселоны". Ранее он защищал цвета "Лацио", "Интера" и "Сампдории". Во Франции Бальде играл за "Монако".
Агент: не думаю, что Кейта изменит свою позицию. Ему нравится быть в "Спартаке"
Агент сенегальского футболиста "Спартака" Кейта Бальде поделился информацией о будущем игрока.
Фото: "СЭ"