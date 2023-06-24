- Переход Сперцяна в Европу более вероятен, чем история с Захаряном. Там было понятно, что это игра агентов. А Сперцян — парень очень способный. Он здорово играл и за "Краснодар", и за сборную Армении. Сперцян намного ярче Захаряна по умению играть в футбол, - приводит мнение Орлова Sport24.
Атакующий хавбек "Динамо" Арсен Захарян, отпраздновавший в марте свое 20-летие, в минувшем сезоне был не так ярок. Россиянин сумел забить 5 голов и отдать своим партнерам по команде 10 голевых пасов, сыграв в бело-голубой майке 37 поединков во всех соревнованиях. Его команда провалила сезон, заняв 9-ю строчку в таблице. Отметим, что летом 2022 года в своих рядах динамовца хотел видеть "Челси", но трансфер не состоялся.
23-летний полузащитник Эдуард Сперцян своими голами и ассистами помог "Краснодару" финишировать на 6-й позиции в национальном первенстве, а также дойти до суперфинала Кубка России. СМИ все чаще связывают армянского футболиста с переездом в тот или иной европейский клуб. В частности, сообщалось об интересе со стороны "Аякса", "Интера" и "Боруссии" из Менхенгладбаха.
Орлов: Сперцян намного ярче Захаряна. Его переход в Европу более вероятен
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своими соображениями по поводу игры Эдуарда Сперцяна и Арсена Захаряна.
Фото: РИА Новости