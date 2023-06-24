- У "Спартака", судя по календарю, отличный старт чемпионата, плюс четыре игры, которые они могут выиграть в кубке. Я думаю, никакой принципиальности в игре с "Динамо" нет. Все зависит от того, как команды начнут чемпионат. Для "Спартака" любая игра принципиальная, - приводит мнение Тихонова "СЭ".
Финишировавший третьим "Спартак" Гильермо Абаскаля в первых трех турах национального первенства сыграет с "Оренбургом", "Балтикой" и "Рубином". При этом с южноуральцами и калининградцами москвичи встретятся на своей домашней арене. Также сегодня столичный коллектив узнал своих соперников по Кубку. В один квартет со "Спартаком" попали "Динамо", "Краснодар" и "Пари НН" Сергея Юрана. Отметим, что в минувшем сезоне "Спартак" взял всего 1 очко в противостоянии с "Динамо". В поединке первого круга команда Абаскаля минимально уступила со счетом 0:1. Единственный гол на счету динамовского форварда Константина Тюкавина. А в матче второго круга коллективы по три раза поразили ворота друг друга, сыграв вничью (3:3).
Тихонов: думаю, никакой принципиальности в игре с "Динамо" нет
Легендарный игрок "Спартака" Андрей Тихонов поделился своими соображениями по поводу столичного коллектива.
Фото: РИА Новости