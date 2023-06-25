Как сообщает источник, в ближайшее время прояснится будущее полузащитника "Локомотива" Константина Марадишвили. Его определит главный тренер команды Михаил Галактионов. Если игрок успешно проявит себя на первом сборе "железнодорожников", то он останется в клубе. В ситуации, при которой Марадишвили будет выглядеть не лучшим образом, его отдадут в аренду.
Ранее стало известно о том, что футболист московского "Локомотива" Константин Марадишвили может сменить клубную прописку. Серьезный интерес к его персоне проявляли екатеринбургский "Урал" и казанский "Рубин".
23-летний Константин Марадишвили выступает за московский "Локомотив" с 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость опорника в 1,80 млн евро. Его действующее соглашение с "железнодорожниками" рассчитано до лета 2026 года.
Источник: Metaratings
Metaratings: Галактионов определится с будущим Марадишвили в "Локомотиве" после первого тренировочного сбора
Стало известно, когда прояснится будущее полузащитника московского "Локомотива" Константина Марадишвили в стане "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"