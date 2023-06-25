— Основная подготовка к сезону идет зимой, когда у тебя два месяца, а сейчас перерыв короткий, изменений в командах особенно нет. Так что для набора формы четыре тура — вполне достаточно. Команды разгонятся, чемпионат наберет ход, так что это оптимальный вариант. Конец августа — для зрителей вообще прекрасно, люди из отпусков начнут возвращаться. Кто-то может и пораньше вернуться, чтобы увидеть этот матч, - приводит мнение Радимова "РБ Спорт".
Руководство и тренерский штаб "Зенита" уже на протяжении продолжительного периода времени делает ставку за бразильских футболистов. На данный момент в составе чемпиона России играют 8 бразильцев. Недавно в Санкт-Петербург приехал хавбек Ду Кейрос. Также, по сведениям СМИ, "Зенит" близок к покупке еще одного представителя пентакампеонов. Российский клуб и Коринтианс близки к согласованию сделки по 17-летнему вингеру Педро. Если сделка будет оформлена, то игрок приедет в Россию только не раньше 2024 года. Именно в феврале следующего года ему исполнится 18 лет.
Радимов – о матче "Спартак" - "Зенит" в пятом туре РПЛ: оптимальный вариант
Экс-футболист "Зенита" Владислав Радимов поделился своей точкой зрения по поводу поединка со "Спартаком" в пятом туре нового сезона РПЛ.
Фото: "Чемпионат"