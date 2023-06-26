- Какая команда мне стилически подходит? В каждом чемпионате есть команда, в которой я мог бы себя показать, но также есть и команды, в которых бы было сложнее показать себя из-за тактических соображений. Конкретно называть не буду, но это любая команда, которая играет в четыре защитника и где есть крайние нападающие, - приводит комментарий Пиняева "Матч ТВ".
Зимой 18-летний атакующий фланговый полузащитник Сергей Пиняев поменял команду. Он перебрался из "Крыльев Советов" в "Локомотив" из Москвы. В красно-зеленой майке россиянин забил 2 гола, поучаствовав в 12 поединках. Также Сергея, защищая цвета "Крыльев Советов", отметился 4 голами и 3 голевыми пасами в 15 играх. Таким образом, всего в завершившемся сезоне Сергей набрал 6+3 по системе гол плюс пас в 27 играх. Трудовой договор уроженца Саратова со столичным коллективом рассчитан до 2026 года. Пиняев не скрывает, что намерен попробовать свои силы в Европе. Недавно в СМИ появились сведения о том, что в кандидатуре Пиняева заинтересован "Зенит" из Санкт-Петербурга. Отметим, что марте россиянин смог забить свой первый гол за национальную команду. Своим точным ударом Сергей помог дружине Валерия Карпина обыграть Ирак (2:0).
Пиняев: мне подходит любая команда, которая играет в четыре защитника и где есть крайние нападающие
Российский футболист "Локомотива" Сергей Пиняев высказался об удобном стиле команды.
Фото: "Чемпионат"