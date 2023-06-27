"Информация об интересе "Локомотива" к Майга абсолютно не соответствует действительности", - цитирует главу пресс-службы московского клуба Артема Загуменнова "Матч ТВ".
Напомним, вчера, 26 июня, в СМИ появилась информация о тои, что столичные "Локомотив" и ЦСКА проявляют интерес к хавбеку "Пари Нижний Новгород" Мамаду Майга.
28-летний малийский опорный полузащитник выступает за нижегородцев с лета прошлого года. В этом сезоне он сыграл 30 матчей и отличился один забитым голом.
В "Локомотиве" опровергли интерес к полузащитнику "Пари НН" Майга
В пресс-службе "Локомотива" заявили, что клуб не интересуется хавбеком "Пари НН" Мамаду Майга.
Фото: "СЭ"