По сведениям источника, скауты обоих клубов Английской Премьер-лиги присутствовали на недавнем отборочном матче национальной команды Армении и просматривали 23-летнего уроженца Ставрополя. Агенты приступили к переговорам по поводу трансфера Сперцяна на Туманный Альбион.
Контракт "Краснодара" с одним из лидеров сборной Армении рассчитан еще на три сезона. Рыночная стоимость Сперцяна оценивается в 12 млн евро. В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах чемпионата России, записав на свой счет 22 очка по системе "гол+пас" (10 голов и 12 результативных передач).
Источник: Metaratings
Полузащитник "Краснодара" Сперцян может перейти в "Манчестер Сити"
Английские клубы "Манчестер Сити" и "Ньюкасл" проявляют интерес к полузащитнику "Краснодара" Эдуарду Сперцяну.
Фото: ФК "Краснодар"