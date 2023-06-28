- Цели у нас, конечно, есть. Кроме как побеждать в чемпионате, в кубке, других быть не может. Будем делать все возможное для этого, - приводит комментарий Литвинова "СЭ".
Последний раз "Спартак" завоевывал трофей в 2022 году. Тогда в "Лужниках" красно-белый коллектив, возглавляемый итальянцем Пауло Ваноли, сумел выиграть Кубок России, обыграв в решающем поединке "Динамо". Счет в первой половине игре открыл российский центрфорвард Александр Соболев. Команды ушли на 15-й минутный перерыв при счете 1:0 в пользу "Спартака". Во вторые 45 минут матча коллективы обменялись забитыми мячами. Равенство на табло установил хавбек бело-голубых Арсен Захарян. Но "Спартак" сумел вырвать победу благодаря точному удару голландца Квинси Промеса. Отметим, что последний раз чемпионство "Спартак" выигрывал в 2017 году. Тогда командой руководил Массимо Каррера.
Руслан Литвинов: у "Спартака" не может быть других целей, кроме как побеждать в чемпионате и Кубке
Российский футболист "Спартака" Руслан Литвинов поделился целями на будущий сезон.
Фото: РИА Новости