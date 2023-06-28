Агент - о будущем Чистякова: сейчас он не думает об уходе из "Зенита". Нам никто не говорил, чтобы мы искали новую клуб

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Агент российского футболиста "Зенита" Дмитрий Чистякова Андрей Талаев поделился информацией по поводу будущего игрока.
Фото: ФК "Зенит"
- Интерес к Дмитрию от других клубов есть, но сейчас он не думает об уходе из "Зенита". Сейчас он вместе с командой начал сборы. Совсем скоро матч на Суперкубок России. С "Зенитом" мы еще не общались, все впереди. Нам никто не говорил, чтобы мы искали новый клуб. У Дмитрия действующий контракт, он намерен его отработать, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".

"Зенит" готовится к новому сезона на своей базе в Санкт-Петербурге. Уже в эти выходные чемпион России сыграет свой первый поединок на товарищеском турнире. Соперником дружины Сергея Семака станет "Нефтчи" из Азербайджана. Вместе с командой к сезону готовится 29-летний россиянин Дмитрий Чистяков, играющий на позиции центрального защитника. В новом сезоне российский футболист попытается отвоевать место в стартовом составе петербуржцев, которое он потерял в минувшем сезоне.

В активе Дмитрия 23 игры (1604 минут игрового времени) в прошлом сезоне. Его конкуренты представляют бразильский регион. В основе "Зенита" выходят Роберт Ренан и Родригао. Также в невском клубе числится игрок сборной Казахстана Нуралы Алип. В СМИ появлялись сведения о том, то Чистяков заинтересовал "Локомотив" из Москвы, а "Зенит", в свою очередь, хотел бы видеть в своей команде ростовчанина Максима Осипенко.


Чистяков Зенит Локомотив
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