- Интерес к Дмитрию от других клубов есть, но сейчас он не думает об уходе из "Зенита". Сейчас он вместе с командой начал сборы. Совсем скоро матч на Суперкубок России. С "Зенитом" мы еще не общались, все впереди. Нам никто не говорил, чтобы мы искали новый клуб. У Дмитрия действующий контракт, он намерен его отработать, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".
"Зенит" готовится к новому сезона на своей базе в Санкт-Петербурге. Уже в эти выходные чемпион России сыграет свой первый поединок на товарищеском турнире. Соперником дружины Сергея Семака станет "Нефтчи" из Азербайджана. Вместе с командой к сезону готовится 29-летний россиянин Дмитрий Чистяков, играющий на позиции центрального защитника. В новом сезоне российский футболист попытается отвоевать место в стартовом составе петербуржцев, которое он потерял в минувшем сезоне.
В активе Дмитрия 23 игры (1604 минут игрового времени) в прошлом сезоне. Его конкуренты представляют бразильский регион. В основе "Зенита" выходят Роберт Ренан и Родригао. Также в невском клубе числится игрок сборной Казахстана Нуралы Алип. В СМИ появлялись сведения о том, то Чистяков заинтересовал "Локомотив" из Москвы, а "Зенит", в свою очередь, хотел бы видеть в своей команде ростовчанина Максима Осипенко.
Агент - о будущем Чистякова: сейчас он не думает об уходе из "Зенита". Нам никто не говорил, чтобы мы искали новую клуб
Агент российского футболиста "Зенита" Дмитрий Чистякова Андрей Талаев поделился информацией по поводу будущего игрока.
Фото: ФК "Зенит"