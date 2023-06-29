– Для меня Кордоба – самый сильный нападающий. Атлетизм, игра вверху, игра на мяче, в подыгрыше. Также есть скорость. Можно говорить о Дзюбе, но у него нет скорости, он не может взять и протащить мяч вперед. Кордоба хорош везде: в штрафной, во вратарской. Для меня это самый сильный нападающий. Думаю, он сам хочет уехать, им интересуются турецкие клубы, – приводит слова Тихонова "Матч ТВ".
Кордоба стал лучшим бомбардиром "Краснодара" в минувшем сезоне. 30-летний колумбиец забил 14 голов в 23 матчах чемпионата России. Его одноименная команда заняла шестое место в чемпионате страны и дошла до финала розыгрыша Кубка России. В главном матче сезона "быки" уступили в серии пенальти ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).
Тихонов: для меня Кордоба – самый сильный нападающий
Экс-форвард "Спартака" Андрей Тихонов оценил игру нападающего "Краснодара" Джона Кордобы в чемпионате России.
Фото: ФК "Спартак"