– По закону, принятому Госдумой, это распространение ЛГБТ. Слуцкого можно за это привлечь к ответственности. Ощущение, что он совершил сегодня каминг-аут. Мне кажется, скажи ему за деньги или ради славы удовлетворить орально Дзюбу, Слуцкий бы и это сделал. Тошнотворное видео, дешёвая и противная порнография. Он реально сошёл с ума, тронулся. И этот человек тренировал сборную России, – приводит слова Селюка "ВсеПроСпорт".
Леонид Слуцкий не тренирует с ноября прошлого года. Уроженец Волгограда расстался с казанским "Рубином", с которым вылетел из Премьер-лиги в Первую лигу. В настоящее время 52-летний специалист остается без работы тренером. Он активно проявляет себя в медипространстве. "Рубин" объявил о подписании новичков - Мацея Рыбуса и Александра Трошечкина.
Селюк: Слуцкого можно привлечь к ответственности за распространение ЛГБТ. Ощущение, что он совершил каминг-аут
Агент Дмитрий Селюк высказал свое мнение по поводу видео, где экс-тренер "Рубина" Леонид Слуцкий спародировал интимное видео с участием нападающего "Локомотива" Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Рубин"