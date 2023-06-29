- Прекрасная возможность сыграть с хорошими командами. Не так давно мы уже играли с "Фенербахче" и "Црвеной Звездой", в Сочи год назад, получились хорошие матчи. Что касается интенсивности, уровня сопротивления — для нас это хорошая возможность подготовиться к сезону, - приводит комментарий Семака "Матч ТВ".
Руководство "Зенита" снова сумело договориться с иностранными командами о товарищеских поединках. В 2022 году чемпион России дважды сыграл с сербским грандом "Црвеной Звездой" (2:1, 3:1). В этом сезоне невский коллектив гостил в Иране, где встречался с местным "Сепаханом" (0:2). Также петербуржцы играли в Турции с "Фенербахче" (2:2). Теперь же "Зенит" будет принимать своих соперников в Санкт-Петербург.
В гости к российскому гегемону снова приедет "Црвена Звезда", также соперниками команды станут вышеупомянутый "Фенербахче" и "Нефтчи" из Азербайджана. В данный момент тренерский штаб и футболисты Зенита продолжают тренировки в рамках подготовки к новому сезону. Вчера "Зенит" сыграл свой первый контрольный поединок с "Ленинградцем". Встреча закончилась со счетом 0:1 в пользу команда из Первой лиги. Первый официальный матч дружина Семака проведет уже в июле в рамках Суперкубка. В соперниках - ЦСКА.
Семак - о предсезонном турнире: для нас это хорошая возможность подготовиться к сезону
Наставник "Зенита" Сергей Семак поделился своей точкой зрения по поводу будущего товарищеского турнира.
Фото: ФК "Зенит"