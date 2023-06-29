- Хлусевич может заиграть в Европе. Он хороший игрок. Я не удивлён, что у "Лацио" есть к нему интерес, - приводит мнение Камоцци "Чемпионат".
Недавно в СМИ появились сведения о том, что в кандидатуре россиянина Даниила Хлусевича, выступающего на позиции флангового защитника, заинтересован ряд европейских клубов. Одним из таких клубов является "Лацио" Маурицио Сарри. "Орлы" по итогам минувшего розыгрыша Серии А сумели заработать 74 турнирных баллов. Набранное количество очков позволило римлянам финишировать на 2-й позиции в таблице, завоевав серебряные медали. Команда сыграет в следующем розыгрыше ЛЧ. 22-летний Даниил Хлусевич в минувшем розыгрыше РПЛ сумел отметиться 4 голевыми пасами в 26 поединках. Он защищает цвета "Спартака" с 2022 года. В активе россиянина 4 встречи в майке сборной России.
Камоцци – об интересе "Лацио" к Хлусевичу: я не удивлён. Даниил может заиграть в Европе
Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци поделился своими мыслями по поводу информации об интересе "Лацио" к Даниилу Хлусевичу.
Фото: "Чемпионат"