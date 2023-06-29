Булыкин: "Локомотиву" нужно серьезнее поговорить с Дзюбой. Они со Слуцким перегибают палку

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-футболист "Локомотива" Дмитрий Булыкин прокомментировал поведение нападающего "железнодорожников" Артема Дзюбы и бывшего наставника сборной России Леонида Слуцкого в медиа-пространстве.
Фото: Getty Images
– Они что-то далеко со Слуцким зашли. Я думаю, что "Локомотиву" нужно немного серьезнее с Дзюбой поговорить, а то что-то они перегибают палку. Опять же, если Артем будет забивать в каждом матче по три гола, пусть хоть дальше видео снимает. Думаю, это никого не будет интересовать, – передает слова Булыкина "Матч ТВ".

Нападающий "Локомотива" и бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий с начала 2023 года активно ведут себя в медиа-пространстве. Они принимают совместное участие в различных интернет-шоу, которые носят юмористический характер.

34-летний Артем Дзюба выступает за московский "Локомотив" с зимы текущего года. Действующий контракт между российским форвардом и "железнодорожниками" рассчитан до 30 июня 2024 года (стороны могут продлить договор по обоюдному согласию). В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 13-ти матчах столичного клуба, в которых ему удалось забить 8 мячей и отдать 5 результативных передач.


Булыкин Локомотив Дзюба Слуцкий
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится