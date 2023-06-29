– Они что-то далеко со Слуцким зашли. Я думаю, что "Локомотиву" нужно немного серьезнее с Дзюбой поговорить, а то что-то они перегибают палку. Опять же, если Артем будет забивать в каждом матче по три гола, пусть хоть дальше видео снимает. Думаю, это никого не будет интересовать, – передает слова Булыкина "Матч ТВ".
Нападающий "Локомотива" и бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий с начала 2023 года активно ведут себя в медиа-пространстве. Они принимают совместное участие в различных интернет-шоу, которые носят юмористический характер.
34-летний Артем Дзюба выступает за московский "Локомотив" с зимы текущего года. Действующий контракт между российским форвардом и "железнодорожниками" рассчитан до 30 июня 2024 года (стороны могут продлить договор по обоюдному согласию). В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 13-ти матчах столичного клуба, в которых ему удалось забить 8 мячей и отдать 5 результативных передач.
Булыкин: "Локомотиву" нужно серьезнее поговорить с Дзюбой. Они со Слуцким перегибают палку
Экс-футболист "Локомотива" Дмитрий Булыкин прокомментировал поведение нападающего "железнодорожников" Артема Дзюбы и бывшего наставника сборной России Леонида Слуцкого в медиа-пространстве.
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