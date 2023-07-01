— Распространенная два дня назад информация не соответствует действительности. Вчера у нас был товарищеский матч на базе в Баковке с астраханским "Волгарем", Артем играл в первом тайме, забил гол. Я видел, как тепло общались с ним посетившие Баковку преданные клубу болельщики группы "ЛокоВосток", люди взрослые, давно состоявшиеся и прекрасно разбирающиеся в футболе, — передает слова Нагорных "Матч ТВ".
Ранее в российских Telegram-каналах появилась информация о том, что московский "Локомотив" в ближайшее время планирует расторгнуть контракт со своим форвардом Артемом Дзюбой, так как руководству команды не нравится деятельность российского футболиста в медиа-пространстве.
34-летний Артем Дзюба стал футболистом московского "Локомотива" в феврале текущего года. Зимой "железнодорожники" подписали соглашение с нападающим до конца сезона 2022-2023. Но по ходу него контракт был продлен до 30 июня 2024 года (с возможностью пролонгации еще на 12 месяцев).
В минувшем сезоне Артем Дзюба принял участие в 13 матчах "железнодорожников" во всех турнирах. Футболист столичного "Локомотива" сумел записать на свой счет 8 забитых мячей и 5 результативных передач.
Нагорных – о возможном уходе Дзюбы из "Локомотива": распространенная информация не соответствует действительности
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных отреагировал на слухи о том, что "железнодорожники" могут расторгнуть контракт с российским нападающим Артемом Дзюбой.
Фото: "СЭ"