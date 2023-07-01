– Мы рады, что Саша к нам перешел. У него есть талант, он хорошо себя проявил. Если Коваленко продолжит играть так же, то точно найдет себе место в составе, – цитирует Аршавина "Матч ТВ".
Накануне, 30 июня 2023 года, стало известно о том, что петербургский "Зенит" приобрел полузащитника Александра Коваленко. Сине-бело-голубые оформили трансфер российского футболиста из "Сочи" за 2 миллиона евро и заключили с ним контракт до лета 2028 года.
19-летний Александр Коваленко с 2022 года принадлежал "Сочи". Минувший сезон он на правах аренды провел в составе самарских "Крыльев Советов". За "волжан" он сыграл в 32 матчах, в которых ему удалось забить 2 гола и отдать 3 ассиста.
Аршавин: если Коваленко продолжит играть так же, то точно найдет себе место в составе "Зенита"
Легенда "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал трансфер российского хавбека Александра Коваленко из "Сочи" в клуб из Санкт-Петербурга.
Фото: "Чемпионат"