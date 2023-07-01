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Спортдир "Фенербахче": на турнир в Россию приедут все игроки, у которых нет травм

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Спортивный директор турецкого "Фенербахче" Марио Бранко рассказал, что на товарищеский турнир в Россию приедут все игроки команды, за исключением травмированных.
Фото: ФК "Фенербахче"
"Приедут ли европейские игроки в Россию? Мы обсуждаем футбол, а не другие вопросы. Мы завтра начнем бюрократические процедуры, чтобы наша команда в полном составе прилетела в Санкт-Петербург. Если не будет травм, приедут все футболисты", — сказал Бранко.

Ранее в СМИ появлялась информация, что звездные европейские игроки "Фенербахче" не собираются приезжать в Россию из-за политической ситуации. Позднее в клубе опровергли эту информацию. В турнире, который пройдёт в Санкт-Петербурге" на "Газпром Арене" и "Смене" сыграют "Зенит", "Фенербахче", "Нефтчи" и "Црвена Звезда".

Источник: Sport24.


Фенербахче Нефтчи Зенит Црвена Звезда
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