"Приедут ли европейские игроки в Россию? Мы обсуждаем футбол, а не другие вопросы. Мы завтра начнем бюрократические процедуры, чтобы наша команда в полном составе прилетела в Санкт-Петербург. Если не будет травм, приедут все футболисты", — сказал Бранко.
Ранее в СМИ появлялась информация, что звездные европейские игроки "Фенербахче" не собираются приезжать в Россию из-за политической ситуации. Позднее в клубе опровергли эту информацию. В турнире, который пройдёт в Санкт-Петербурге" на "Газпром Арене" и "Смене" сыграют "Зенит", "Фенербахче", "Нефтчи" и "Црвена Звезда".
Источник: Sport24.
Спортдир "Фенербахче": на турнир в Россию приедут все игроки, у которых нет травм
Спортивный директор турецкого "Фенербахче" Марио Бранко рассказал, что на товарищеский турнир в Россию приедут все игроки команды, за исключением травмированных.
Фото: ФК "Фенербахче"