- Удалось ли поговорить с Квинси, как он сейчас чувствует? Конечно, мы с Квинси всегда общаемся. Он сейчас в отличном рабочем настроении, как и чуть меньше десяти лет назад, когда увидел его впервые. Все хорошо. Внешне никак на нем последние события не сказались? Никак вообще, абсолютно, - приводит мнение Реброва "Матч ТВ".
Голландец Квинси Промес в минувшем сезоне был одним из лучших игроков "Спартака". В 27 играх российского первенства футболист сумел наколотить 20 голов. Также Квинси к своим забитым мячам приплюсовал еще 7 ассистентских действий. Только бразильский нападающий "Зенита" Малком забил больше (23 мяча в 27 поединках). Своими голами и ассистами Промес помог дружине Гильермо Абаскаля завоевать бронзовые медали национального первенства. Трудовой договор Квинси с красно-белым коллективом рассчитан до конца июня 2024 года. В активе голландского вингера 3 трофея (чемпионство, Кубок и Суперкубок). Недавно Промес был приговорен к 1,5 годам тюремного заключения за нанесение ножевых ранение своему родственнику.
Ребров – о Промесе: Квинси сейчас в отличном рабочем настроении. Последние события никак на нем не сказались
Технический координатор "Спартака" Артем Ребров поделился своими мыслями по поводу Квинси Промеса.
Фото: "Матч ТВ"