"Отличный международный турнир. Спасибо руководству, что привезли таких достойных соперников. Лига Европы в нынешних реалиях", — сказал Круговой.
Напомним, российские клубы и сборные не могут участвовать в международных соревнованиях решением ФИФА и УЕФА от марта 2022 года. В последний раз "Зенит" играл в еврокубках в феврале 2022 года, когда в 1/16 финала Лиги Европы проиграл испанскому "Бетису".
25-летний Круговой — воспитанник футбола Санкт-Петербурга. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что видеть Кругового у себя хотят турецкие команды.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Круговой — о турнире в Санкт-Петербурге: Лига Европы в нынешних условиях, достойные соперники
Защитник "Зенита" Данил Круговой поделился эмоциями от участия в товарищеском турнире в Санкт-Петербурге. Помимо "Зенита", в нём принимают участие "Фенербахче", "Црвена Звезда" и "Нефтчи".
Фото: РИА Новости / Григорий Соколов