Матчи Скрыть

Мостовой — о возможном переходе Бонгонды в "Спартак": за 10 миллионов евро можно вырастить 10 россиян

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал возможный переход в команду полузащитника "Кадиса" Тео Бонгонды. Сделка оценивается в 10 миллионов евро.
Фото: РИА Новости / Григорий Соколов
"Конечно, может он придет и как начнет "клепать". Просто за десять миллионов евро можно вырастить десять россиян. Но у нас этим не занимаются", — сказал Бонгонда.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера 27-летнего Бонгонды из "Кадиса" в "Спартак" составит до 10 миллионов евро с учётом бонусов. Игрок сборной Конго, родившийся в Бельгии, станет первым новичком красно-белых. Ранее Бонгонда играл за бельгийский "Генк" и испанскую "Сельту".

Источник: "Спорт-Экспресс".


Кадис Мостовой Спартак Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится