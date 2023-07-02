"Конечно, может он придет и как начнет "клепать". Просто за десять миллионов евро можно вырастить десять россиян. Но у нас этим не занимаются", — сказал Бонгонда.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера 27-летнего Бонгонды из "Кадиса" в "Спартак" составит до 10 миллионов евро с учётом бонусов. Игрок сборной Конго, родившийся в Бельгии, станет первым новичком красно-белых. Ранее Бонгонда играл за бельгийский "Генк" и испанскую "Сельту".
Источник: "Спорт-Экспресс".
Мостовой — о возможном переходе Бонгонды в "Спартак": за 10 миллионов евро можно вырастить 10 россиян
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал возможный переход в команду полузащитника "Кадиса" Тео Бонгонды. Сделка оценивается в 10 миллионов евро.
Фото: РИА Новости / Григорий Соколов