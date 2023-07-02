- К моему клиенту действительно есть интерес со стороны одного российского клуба, который назвать не могу. Я разговариваю об этом с Габриэлом. Но данная информация (о зарплате) не соответствует действительности, так как мы вообще не обсуждали эту тему, - приводит комментарий агента Sport24.
Недавно в СМИ появились сведения о том, что в услугах 26-летнего бразильского страйкера Габриэла Барбозы (Габигола) заинтересован клуб из России. При этом источник не упомянул название потенциального варианта трудоустройства бразильца. По обновленной информации, форварда на острие своей атаки хотел видеть "Спартак" из Москвы. Но боссы столичного коллектива приняли решение отказаться от трансфера из-за высоких зарплатных требований игрока.
До Фламенго Габигол представлял цвета итальянского "Интера". В майке миланского коллектива форвард провел всего 10 встреч, в которых сумел отметиться 1 голом. Также в Европе бразилец играл за португальскую "Бенфику". В составе португальцев игрок поучаствовал в 5 встречах, забив 1 гол. В этом сезоне Барбоза сыграл в 35 поединках за "Фламенго". В них он сумел наколотить 17 мячей и отдать 3 ассиста.
Агент: к Габриэлу Барбозе действительно есть интерес со стороны одного российского клуба
Агент бразильского футболиста "Фламенго" Хуниор Педроса поделился информацией по поводу интереса к игроку из России.
Фото: Reuters