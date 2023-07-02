- Я очень взволнован, это вызов для меня — сыграть с таким сильным соперником, как "Зенит". Это предсезонная игра, но наша команда тренировалась и готовилась серьезно. Знаю несколько игроков "Зенита", видел матчи, в которых участвовали бразильцы. Они очень талантливые, - приводит комментарий футболиста "Матч ТВ".
"Зенит" из Санкт-Петербурга и сербский гранд "Црвена Звезда" встретятся между собой 4 июля. Примечательно, что оба коллектива являются гегемонами своих первенств. Петербуржцы пять раз подряд завоевывают чемпионство в России. Белградцы побеждают в местном первенстве 6-й раз подряд. В прошлом году "Зенит" и "Црвена Звезда" дважды играли друг с другом. Оба раза победу одерживал российский клуб.
21-летний футболист из Новой Зеландии Марко Стаменич представляет цвета сербского клуба с лета этого года. Он перебрался в клуб из "Копенгагена". В майке датского коллектива Марко сыграл 23 встречи, не сумев отметиться какими-либо голевыми действиями. Отметим, что в активе Стаменича 1 гол в 15 играх за сборную Новой Зеландии.
Хавбек "Црвены Звезды" Стаменич – о матче с "Зенитом": это вызов для меня - сыграть с таким сильным соперником
Футболист "Црвены Звезды" из Новой Зеландии Марко Стаменич поделился мыслями по поводу предстоящего товарищеского поединка против "Зенита".
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