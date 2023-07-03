- Прекрасные ощущения, очень рад находиться в своей родной команде, в которой я провел достаточно много времени: молодежка, "Зенит"-2, основная команда — я всегда испытывал положительные эмоции от нахождения здесь. "Зенит" — это родной город, родная команда. Я очень счастлив, - приводит комментарий Одоевского пресс-служба "Зенита".
20-летний страж ворот Даниил Одоевский – выпускник академии "Зенита". Свой дебютный поединок в майке родной команды россиянин провел в сезоне 2020/2021. Тренерский штаб доверил голкиперу место в рамке ворот в игре с "Тамбова" (1:5). Свою следующую игру Даниил провел уже в рамках ЛЕ. "Зенит" встречался с "Бетисом" в первом раунде плей-офф турнира. По итогам 90 минут встречи коллективы так и не сумели поразить ворота друг друга. Таким образом, Одоевский записал первый сухой матч за Зенит.
Весной 2022 года Семак стал чаще доверять место в ворота воспитаннику петербуржцев. Минувший сезон Одоевский начал в качестве первого номера. Он помог "Зениту" обыграть "Спартак" (4:0) в Суперкубке. Но в игре с "Ахматом" (0:0) голкипер получил красную карточку. После этого место в воротах занял Михаил Кержаков, который стал основным вратарем до конца сезона. Всего в активе Одоевского 11 матчей за "Зенит" (6 пропущенных и 6 игр на ноль).
Одоевский – о новом контракте с "Зенитом": рад находиться в своей родной команде
Российский голкипер Даниил Одоевский поделился эмоциями по поводу переподписания контракта с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"