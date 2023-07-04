- Прощание с Кузяевым? Такого не было. После игры с "Факелом" [в последнем туре РПЛ] попрощались, он уехал, и больше мы его не видели. Кузяев не приезжал на обследование, на базе его больше не было. Где он окажется? Я слышал, что "Бешикташ" им интересуется. Только буду рад за него. Далер — хороший игрок. Если снова вернется? Тоже буду рад, - приводит комментарий Кругового Sport24.
Будущее 30-летнего россиянина Далера Кузяева, играющего на позиции центрального хавбека, остается неопределенным. Его трудовой договор с "Зенитом" истек. Сейчас россиянин не тренируется с командой и находится в поисках нового места работы. Выпускник академии петербуржского клуба хотел бы найти себе клуб в европейской лиге. Ранее заинтересованность в услугах Кузяева подтверждал рулевой "Ференцвароша" Станислав Черчесов, ранее работавший с игроком в сборной России.
Также продолжительный отрезок в СМИ появляются сведения о том, что Далера пытается подписать турецкий гранд "Бешикташ". Сам россиянин, как сообщают источники, уже согласовал контракт с турками, но ждет предложений от команд из топ -5 лиг. В РПЛ Кузяев играл в "Ахмате" и "Зените". Всего в высшем дивизионе хавбек провел 200 игр. В них он сумел забить 16 голов и оформить 26 голевых пасов.
Защитник "Зенита" Круговой - о Кузяеве: если он вернется - буду рад
Российский футболист "Зенита" Данил Круговой высказался по поводу своего одноклубника Далера Кузяева.
Фото: ФК "Зенит"