- "Краснодару" пора выигрывать, а не просто играть ради красивого футбола. И это уже все в команде у нас понимают. Победы, трофеи — это важно, - приводит мнение Волкова Sport24.
Российский футболист Сергей Волков, играющий на позиции флангового защитника, является выпускником академии "Краснодара". Всего в майке своей родной команды россиянин сыграл 44 встречи, в них он сумел забить 2 гола и оформить 5 ассистов. В завершившемся сезоне воспитанник кубанского коллектива отметился 1 мячом и 6 ассистентскими действиями, поучаствовав в 41 поединке во всех соревнованиях.
У "Краснодара" был шанс завоевать свой первый трофей, но команда в суперфинале Кубка России уступила ЦСКА в серии 11-метровых. В сентябре Волков отпразднует свое 21-летие. Его трудовой договор с краснодарцами рассчитан до июня 2025 года. Отметим, что в активе Сергея 3 встречи за молодежную сборную России u21.
Защитник "Краснодара" Волков: пора выигрывать трофеи, а не просто играть ради красивого футбола
Российский футболист "Краснодара" Сергей Волков поделился мнением по поводу амбиций "быков".
Фото: ФК "Краснодар"