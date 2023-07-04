По сведениям источника, турецкий клуб предложил 30-летнему футболисту контракт на два года с возможностью продления ещё на сезон. Сообщается, что Кузяев не отклонил это предложение, но попросил время на раздумья до конца недели. Футболист находится в статусе свободного агента с 30 июня, когда истёк его контракт с "Зенитом".
Ранее сообщалось, что Кузяев согласовал новый контракт с российским клубом, который готов платить ему 2,5 миллиона евро в год.
Источник: журналист Серкан Дикме в "Твиттере".
Дикме: "Бешикташ" предложил Кузяеву двухлетний контракт с опцией продления, Далер взял время на размышление
"Бешикташ" не оставляет попыток подписать российского полузащитника Далера Кузяева, находящегося в статусе свободного агента.
Фото: "Чемпионат"