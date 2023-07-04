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Дикме: "Бешикташ" предложил Кузяеву двухлетний контракт с опцией продления, Далер взял время на размышление

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"Бешикташ" не оставляет попыток подписать российского полузащитника Далера Кузяева, находящегося в статусе свободного агента.
Фото: "Чемпионат"
По сведениям источника, турецкий клуб предложил 30-летнему футболисту контракт на два года с возможностью продления ещё на сезон. Сообщается, что Кузяев не отклонил это предложение, но попросил время на раздумья до конца недели. Футболист находится в статусе свободного агента с 30 июня, когда истёк его контракт с "Зенитом".

Ранее сообщалось, что Кузяев согласовал новый контракт с российским клубом, который готов платить ему 2,5 миллиона евро в год.

Источник: журналист Серкан Дикме в "Твиттере".


Российские трансферы Кузяев Зенит Бешикташ
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