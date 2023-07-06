- Он капитан "Краснодара", игрок сборной. Матвей хорошо понимает, что нужно делать, эмоционально спокоен. Бывает такое, когда совершаешь ошибки, но главное - с ними справляться. Если ты дошел до РПЛ, то ты уже совершил миллион ошибок - ни один вратарь без них не обойдется. Здесь человеку точно не нужен совет близкого друга. Уверен, он сам разберется, - приводит слова Шунина "Чемпионат".
24-летний голкипер "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов в прошедшем сезоне провел за черно-зеленых 36 матчей во всех турнирах, пропустил 52 гола и 11 игр завершил "всухую". При этом Сафонов совершил несколько результативных ошибок, из-за которых потерял место в основном составе "быков" в концовке сезона. В матче 30 тура РПЛ с "Ахматом" (2:2) голкипер вышел на поле, но вновь совершил результативную ошибку, после чего в Суперфинале Кубка России ворота "Краснодара" защищал Станислав Агкацев.
Шунин - о Сафонове: Матвей хорошо понимает, что нужно делать. Если ты дошел до РПЛ, то уже совершил миллион ошибок
Голкипер "Динамо" Антон Шунин высказался о спаде в игре вратаря "Краснодара" и сборной России Матвея Сафонова.
Фото: ФК "Краснодар"