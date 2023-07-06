- С Игорем просто рабочие отношения. Есть вратарский коллектив, в котором мы готовим друг друга, между нами должно быть полное уважение. Но за полем в гости мы друг к другу не ходим, - приводит комментарий Шунина "Чемпионат".
Футболисты "Динамо" продолжают подготовку к старту нового сезона. У команды новый тренер. В следующем сезоне руководить москвичами будет чех Марцел Личка. Совсем скоро "Динамо" проведет мини-турнир с ЦСКА. Коллективы сыграют между собой две игры в рамках товарищеского противостояния. Первым соперником дружины Лички в новом розыгрыше РПЛ станет "Краснодар" Владимира Ивича.
В минувшем сезоне столичный клуб занял 9-е место. Основным стражем ворот команды был 36-летний Антон Шунин он сыграл в рамке ворот Динамо 24 встречи в рамках РПЛ. В них он пропустил 34 гола, 6 раз оставив свои ворота в неприкосновенности. Его конкурент Игорь Лещук сыграл в прошедшем сезоне РПЛ 8 поединков (10 пропущенных и 1 сухой матч).
Шунин – о Лещуке: у нас рабочие отношения, но в гости мы друг к другу не ходим
Голкипер "Динамо" Антон Шунин высказался по поводу отношений со своим конкурентом Игорем Лещуком.
Фото: "Чемпионат"