– Сперцян – очень хороший футболист, он способен вырасти в топ-футболиста. Я знаю, что интерес из Европы к нему есть. Но в детали переговоров я не вникаю. Вопрос в другом: насколько "Краснодар" заинтересован его продать этим летом? Нужно знать позицию клуба, руководства. Я думаю, что Сперцян стоит своих 15 миллионов, он уже давно доказал свое качество, — передает слова агента "РБ Спорт"
Ранее в прессе появилась информация о том, что несколько европейских клубов (из Италии, Германии и Нидерландов) проявляют серьезный интерес к футболисту "Краснодара" Эдуарду Сперцяну. При этом главным претендентом на армянского полузащитника является амстердамский "Аякс". По слухам, голландский коллектив готов подписать атакующего хавбека "быков" после продаж ряда ненужных игроков в этом межсезонье.
23-летний Эдуард Сперцян – воспитанник "Краснодара". Его контракт с "быками" действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость армянского игрока в 9 миллионов евро. В сезоне 2022-2023 он забил 14 голов и сделал 14 ассистов, сыграв в 41 матче краснодарцев.
Агент Барбоза: к Сперцяну есть интерес из Европы, но насколько "Краснодар" заинтересован в его продаже этим летом?
Паулу Барбоза, популярный агент из футбольной индустрии, поделился мыслями о потенциальном отъезде полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна в Европу.
Фото: ФК "Краснодар"