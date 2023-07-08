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Представитель Зайнутдинова: Бактиёр с радостью наденет форму "Бешикташа"

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Представитель казахстанского футболиста Бактиёра Зайнутдинова Евгений Новиков поделился информацией о переговорах с "Бешикташем".
Фото: "Чемпионат"
- Бешикташ» ведёт переговоры с ЦСКА по поводу Бактиёра. Если стороны договорятся, то Зайнутдинов с радостью примерит форму этой команды, — приводит комментарий Новикова журналист Гёкмен Озкан в своих социальных сетях.

По сведениям СМИ, "Бешикташ" заинтересован в кандидатуре 25-летнего казахстанца Бактиёра Зайнутдинова, играющего на позиции атакующего хавбека. Турки предложили ЦСКА за футболиста 3 млн евро за сам переход и 3 млн в качестве бонусов. Но россиян не устроило данное предложение. Боссы столичного коллектива хотели бы получить за своего игрока 6 млн.

Бактиёр играет в РПЛ с 2019 года. Именно тогда игрок перебрался из "Астаны" в "Ростов". В майке дончан Зайнутдинов записал в свой актив 4 гола и 2 ассиста, поучаствовав в 35 встречах. Летом 2020 года казахстанца выкупил ЦСКА. Играя за армейцев, Бактиёр забил 6 голов и оформил 7 голевых пасов в 78 играх. Всего в РПЛ Зайнутдинов провел 92 матча, в которых смог забить 9 мячей и оформить 8 голевых пасов.


Зайнутдинов ЦСКА Бешикташ
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