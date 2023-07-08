Матчи Скрыть

Кубок Париматч Премьер

Нефтчи
19:30
Црвена ЗвездаНе начат
П1 6.3X 4.7П2 1.47

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
13:30
ДинамоНе начат
П1 2X 4.7П2 3
Спартак
17:00
АкронНе начат
П1 1.41X 4.85П2 7.4
Торпедо
17:30
РубинНе начат
П1 2.81X 3.75П2 2.28
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Кураньи: надеюсь, Личка поможет вернуть сильное "Динамо"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-форвард "Динамо" Кевин Кураньи поделился своими мыслями по поводу своей бывшей команды.
Фото: ФК "Динамо"
- Последний сезон был сложный для "Динамо". Но у команды хорошие игроки, я верю в успешный сезон. Верю, что "Динамо" может попасть в тройку. Надеюсь, новый тренер поможет вернуть сильное "Динамо", - приводит мнение Кураньи Sport24.

Минувший сезон получился для "Динамо" провальным. Команда, возглавляемая сербом Славишей Йокановичем, за 30 туров заработала всего 45 очков, одержав 13 побед. Также в активе москвичей 6 ничьих и 11 поражений. Эти результаты позволили столичному коллективу финишировать лишь на 9-й позиции. Боссы "Динамо" приняли решение расстаться с Йокановичей. Его место занял чех Марцел Личка, руководивший в прошедшем сезоне "Оренбургом". В данный момент футболисты клуба готовятся к старту нового сезона. Первый соперником команды Лички в первом туре РПЛ станет "Краснодар" Владимира Ивича.


Кураньи Динамо Личка
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится