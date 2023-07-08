- Последний сезон был сложный для "Динамо". Но у команды хорошие игроки, я верю в успешный сезон. Верю, что "Динамо" может попасть в тройку. Надеюсь, новый тренер поможет вернуть сильное "Динамо", - приводит мнение Кураньи Sport24.
Минувший сезон получился для "Динамо" провальным. Команда, возглавляемая сербом Славишей Йокановичем, за 30 туров заработала всего 45 очков, одержав 13 побед. Также в активе москвичей 6 ничьих и 11 поражений. Эти результаты позволили столичному коллективу финишировать лишь на 9-й позиции. Боссы "Динамо" приняли решение расстаться с Йокановичей. Его место занял чех Марцел Личка, руководивший в прошедшем сезоне "Оренбургом". В данный момент футболисты клуба готовятся к старту нового сезона. Первый соперником команды Лички в первом туре РПЛ станет "Краснодар" Владимира Ивича.
Кураньи: надеюсь, Личка поможет вернуть сильное "Динамо"
Экс-форвард "Динамо" Кевин Кураньи поделился своими мыслями по поводу своей бывшей команды.
Фото: ФК "Динамо"