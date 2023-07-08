- Хочу сразу сказать, что я не заканчиваю карьеру, как многое могли подумать. Сейчас идут переговоры, и есть предложения от клубов. Тренируюсь два раза в день, решил для разнообразия поработать на песке, ребятам понравилась моя игра и мы решили, что я могу провести в их составе три матча. Для ребят из "Строгино" буду своего рода дядькой, поддержу их, им будет приятно, – передает слова Глушакова "СЭ".
Накануне, 7 июля 2023 года, стало известно о том, что бывший игрок сборной России по футболу Денис Глушаков попал в заявку "Строгино" на следующий сезон. Полузащитник будет играть за московскую команду в новом розыгрыше чемпионата России по пляжному футболу.
36-летний Денис Глушаков в конце прошлого сезона оказался на рынке свободных агентов. Его последним клубом был нижегородский "Пари НН", контракт с которым у него истек 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 400 тысяч евро.
Полузащитник Денис Глушаков известен по своим выступлениям за ряд статусных клубов Российской Премьер-Лиги. В их числе московские "Спартак" и "Локомотив". В национальную команду России Глушаков вызывается с 2011 года. В своей профессиональной карьере Денис выиграл 2 трофея.
Глушаков – о переходе в "Строгино": я не заканчиваю карьеру, как многое могли подумать
Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал свой переход в клуб "Строгино", который выступает в чемпионате России по пляжному футболу.
Фото: РИА Новости