– Не мне решать, а болельщикам. Однако сложно считать Кокорина легендой бело-голубых после игр за принципиальных соперников — "Зенит" и "Спартак". Только преданные болельщики "Динамо" могут решить, является он для них своим или нет, — передает слова Уилкшира Sport24.
32-летний Александр Кокорин в настоящий момент времени принадлежит итальянской "Фиорентине". В 2008 году он оказался в системе московского "Динамо". За бело-голубых он выступал с октября 2008 года по июль 2013 года, а также с августа 2013 года по январь 2016 года. После ухода из стана бело-голубых российский форвард успел поиграть в РПЛ за петербургский "Зенит", столичный "Спартак" и "Сочи". В общей сложности в составе динамовцев Кокорин принял участие в 203 матчах. Александр сумел записать на свой счет 50 забитых мячей и 26 результативных передач.
Уилкшир: сложно считать Кокорина легендой "Динамо" после его выступлений за "Зенит" и "Спартак"
Бывший футболист московского "Динамо" Люк Уилкшир ответил на вопрос о том, можно ли считать российского форварда Александра Кокорина легендой бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"