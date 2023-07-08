- Дзюба сейчас топовый нападающий? Сейчас нет. Просто хороший, но не топовый. Слежу за ним? Да. Любимый игрок в России? Данни. Он отличный парень, хороший игрок. У него высокий профессионализм, -приводит мнение Канга Sport24.
32-летний габонец Гелор Канга, играющий на позиции атакующего хавбека, и российский центрфорвард Артем Дзюба вместе защищали цвета "Ростова". В майке донского коллектива Артем провел 43 встречи, в которых сумел настрелять 20 голов и записать на свой счет 4 голевых паса. Вместе с южанами Дзюба выигрывал Кубок России. Отметим, что после "Ростова" Дзюба долгое время играл за "Зенит" из Санкт-Петербурга.
В составе невского клуба страйкер выиграл четыре чемпионата России, еще один Кубок России и 4 Суперкубка. За дружину Сергея Семака Дзюба отыграл 249 встреч. В них он отметился 108 голами и 70 ассистами. В данный момент Артем представляет цвета "Локомотива". В минувшем сезоне форвард забил 8 мячей и оформил 5 результативных пасов в 11 играх.
Экс-игрок "Ростова" Канга: Дзюба — хороший, но не топовый нападающий
Бывший габонский футболист "Ростова" Гелор Канга поделился своими мыслями по поводу Артема Дзюбы.
Фото: "Чемпионат"