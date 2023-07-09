"Команда очень позитивно отреагировала на победу против "Фенербахче". Миша Кержаков сегодня был в полном порядке", — сказал Васютин.
Михаил Кержаков был основным вратарём "Зенита" в прошлом сезоне, он помог команде выиграть чемпионат России в пятый раз подряд. Васютин играл на правах аренды в "Юргордене". Сейчас в обойме клуба из Санкт-Петербурга четыре вратаря. Помимо Кержакова и Васютина также в составе находятся Даниил Одоевский и Никита Гойло.
Ближайший матч "Зенит" проведёт 15 июля, когда сыграет с ЦСКА за Суперкубок России. "Зенит" выигрывает этот трофей три года подряд.
Источник: Metaratings.
Васютин — о Кержакове в матче с "Фенербахче": Миша был в полном порядке
Вратарь "Зенита" Александр Васютин оценил выступление своего конкурента Михаила Кержакова в матче с "Фенербахче" (0:0, 4:3 пен) на Кубке PARI Премьер.
Фото: ФК "Зенит"/Михаил Евдокимов