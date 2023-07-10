"Ругался ли я с Манчини? 10 раз. Манчини много разговаривал, но ничего не сделал. Манчини для меня – худший тренер? Худший", — сказал Нобоа.
38-летний Нобоа играл за "Зенит" с 2017 по 2019 год. В 22 матчах полузащитник забил гол и отдал шесть результативных передач. С 2019 года Нобоа выступает за "Сочи", с которым стал серебряным призером Российской Премьер-Лиги в сезоне-2021/2022.
Источник: "РБ Спорт".
Нобоа: Манчини — худший тренер в моей карьере. Ничего не сделал
Бывший полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа высказался о своих взаимоотношениях с бывшим наставником команды Роберто Манчини.
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