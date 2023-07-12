"Новости про Вендела? Он в дороге в Санкт-Петербург", - цитирует Медведева Sport24.
Напомним, ранее появлялась информация о том, что центральный хавбек "Зенита" Вендел находится на родине в Бразилии и не хочет возвращаться в Россию. В начале июля главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак сообщил, что петербуржцы разрешили 25-летнему футболисту заняться поиском нового клуба.
Вендел защищает цвета "Зенита" с осени 2020 года. В минувшем сезоне бразильский полузащитник забил 9 мячей и отдал 5 голевых ассистов в 33 матчах.
В "Зените" сообщили о скором возвращении полузащитника Вендела в Санкт-Петербург
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев заявил, что бразильский хавбек "Зенита" Вендел скоро вернется в Россию.
Фото: ФК "Зенит"