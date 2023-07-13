- Шамару положен небольшой отпуск после Золотого кубка КОНКАКАФ. После него он должен вернуться в расположение команды. Отпуск - около десяти дней, - передает слова Зеленова Metaratings.ru.
26-летний нападающий московского "Спартака" Шамар Николсон в составе сборной Ямайки принял участие в розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ - чемпионате стран Северной и Центральной Америки. Национальная команда Ямайки на этом турнире дошла до полуфинала, где рано утром 13 июля по московскому времени уступила со счетом 0:3 сборной Мексики. Николсон принял участие во всех пяти матчах своей команды на турнире, отыграв в сумме 131 игровую минуту, и не отметился результативными действиями.
Зеленов: Николсону положен отпуск около 10 дней, после него он вернется в "Спартак"
Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал о причинах отсутствия в расположении красно-белых нападающего сборной Ямайки Шамара Николсона.
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