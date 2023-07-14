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Журналист Хачатрян: "Спартак" отказался от возможного варианта с подписанием экс-защитника "Лестера"

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По информации источника, руководство "Спартака" не будет подписывать контракт с 28-летним ганским защитником Дэниелом Амарти.
Фото: Getty Images
"Спартак" не будет заключать контракт с 28-летним ганским экс-центральным защитником "Лестера" Дэниелом Амарти, сообщают социальные сети журналиста Грача Хачатряна.

Ранее появилась информация, что на руководство красно-белых вышли представители Амарти с предложением рассмотреть его кандидатуру. Сообщалось, что запрашиваемая заработная плата защитника сборной Ганы составляла 2,5-3 миллиона евро в год.

С января 2016 года Амарти выступал за английский "Лестер", который покинул в июне 2023 года после вылета "лис" из Английской премьер-лиги.

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