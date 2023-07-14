- Если вы помните, какого числа мы сыграли матч на Кубок, отпуск у нас был не такой длинный. С психологической точки зрения, может, у кого-то есть усталость. Излишне говорить, что кто-то не готов. У нас новый сезон, новый вызов. Можно сидеть с удочкой на рыбалке и пить напитки. Понимаем, кто нам противостоит. Надо выходить с холодной головой, просто играть в футбол. Так понимаю, завтра будет полный стадион. Может, наших болельщиков даже немного больше. Они должны видеть горящие глаза у команды. Дальше всё расставит по местам футбол, - приводит слова Акинфеева "Чемпионат".
15 июля на казанской "Ак Барс Арене" состоится матч за Суперкубок России-2023, в котором действующий обладатель Кубка России ЦСКА сыграет за дополнительный трофей с чемпионом страны "Зенитом". Стартовый свисток матча запланирован на 17:00 по московскому времени. В активе каждого из соперников по 7 выигранных Суперкубков России, что является национальным рекордом. Действующим обладателем этого трофея является "Зенит", который выиграл три последних розыгрыша Суперкубка подряд; московский ЦСКА в последний раз становился обладателем этого трофея в 2018 году.
37-летний голкипер и капитан красно-синих Игорь Акинфеев выиграл в их составе все 7 командных Суперкубков, эти победы состоялись в период с 2004 по 2018 год.
Акинфеев - о Суперкубке против "Зенита": понимаем, кто нам противостоит. Болельщики должны видеть у ЦСКА горящие глаза
Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о предстоящем матче за Суперкубок России против петербургского "Зенита".
Фото: ПФК ЦСКА