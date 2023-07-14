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Хаджи – о Суперкубке России: мои симпатии будут на стороне ЦСКА. Хочется, чтобы "Зенит" чуть притих

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Бывший администратор "Спартака" Александр Хаджи поделился с корреспондентом Rusfootball.info мыслями о предстоящем матче за Суперкубок России между "Зенитом" и ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
- Интересная игра в этом матче ожидается. Но в данной ситуации, несмотря на наш антагонизм с ЦСКА, симпатии мои в матче за Суперкубок будут на стороне "армейцев". Почему? Хочется уже, чтобы "Зенит" чуть-чуть притих. А то надоел уже. Хорошо, что "Црвена Звезда" показала им, как надо играть в футбол. А то они вышли какие-то расхлябанные, не настроились на игру. Уж больно они зазнайками становятся. Да и просто хочется, чтобы Суперкубок в Москву приехал. Думаю, что ЦСКА выиграет в серии пенальти. Ну а нам надо внимательно смотреть за обеими командами в этом матче и делать выводы. Это будущие наши основные соперники в чемпионате.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


Хаджи ЦСКА Зенит Суперкубок России
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