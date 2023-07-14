"Это его выбор, каждый человек в праве идти своей дорогой... Если бы мы его увидели, тепло бы попрощались, но мы его не видели", — сказал Акинфеев.
26-летний Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года по июнь 2023 года. Несколько дней назад "Спартак" объявил о подписании контракта с парагвайским футболистом и заключении с ним контракта до лета 2026 года. В "Спартаке" Медина будет играть под 19-м номером, в ЦСКА, с которым Хесус выиграл Кубок России, он играл под 28-м.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Акинфеев — о Медине в "Спартаке": это его выбор, каждый человек в праве идти своей дорогой
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что футболисты команды не попрощались с полузащитником Хесусом Мединой, который перешёл в "Спартак".
Фото: ПФК ЦСКА