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Асхабадзе: с учётом возможностей "Факела" задача — побиться за место в РПЛ

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Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе рассказал, что руководство поставило команде задачу постараться сохранить место в Российской Премьер-Лиге.
Фото: СЭ
"С учетом наших возможностей задача не изменилась. Наша единственная задача — это побиться за то, чтобы остаться в РПЛ", — сказал Асхабадзе.

Для "Факела" прошлый сезон в чемпионате России стал первым спустя десятилетия. Команда заняла место в зоне стыковых матчей, а в них переиграла "Енисей" и сохранила место в элитном дивизионе. По ходу сезона команду возглавил Вадим Евсеев, ранее работавший в "Шиннике".

Источник: "Известия".


Асхабадзе Факел
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