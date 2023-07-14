"С учетом наших возможностей задача не изменилась. Наша единственная задача — это побиться за то, чтобы остаться в РПЛ", — сказал Асхабадзе.
Для "Факела" прошлый сезон в чемпионате России стал первым спустя десятилетия. Команда заняла место в зоне стыковых матчей, а в них переиграла "Енисей" и сохранила место в элитном дивизионе. По ходу сезона команду возглавил Вадим Евсеев, ранее работавший в "Шиннике".
Источник: "Известия".
Асхабадзе: с учётом возможностей "Факела" задача — побиться за место в РПЛ
Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе рассказал, что руководство поставило команде задачу постараться сохранить место в Российской Премьер-Лиге.
Фото: СЭ