– Конкретики пока нет, но посмотрим. Я думаю, что совсем скоро все всё узнают (улыбается). Предложения от других клубов? Это надо спрашивать у "Зенита". У меня же контракт, а по предложениям в клубе руководители отвечают, — передает слова Сутормина "Спорт День за Днем".
29-летний Алексей Сутормин выступает за петербургский "Зенит" с 2019 года. Действующий контракт российского футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 1,80 млн евро. Отметим, что в составе клуба с берегов Невы Сутормин выиграл восемь различных трофеев – в том числе он четырежды примерил на себя золотую медаль Российской Премьер-Лиги.
Сутормин – на вопрос о своем будущем в "Зените": думаю, что совсем скоро все всё узнают
Полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России Алексей Сутормин ответил на вопрос о том, останется ли он в стане сине-бело-голубых этим летом.
Фото: ФК "Зенит"