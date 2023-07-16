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Сутормин – на вопрос о своем будущем в "Зените": думаю, что совсем скоро все всё узнают

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Полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России Алексей Сутормин ответил на вопрос о том, останется ли он в стане сине-бело-голубых этим летом.
Фото: ФК "Зенит"
– Конкретики пока нет, но посмотрим. Я думаю, что совсем скоро все всё узнают (улыбается). Предложения от других клубов? Это надо спрашивать у "Зенита". У меня же контракт, а по предложениям в клубе руководители отвечают, — передает слова Сутормина "Спорт День за Днем".

29-летний Алексей Сутормин выступает за петербургский "Зенит" с 2019 года. Действующий контракт российского футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 1,80 млн евро. Отметим, что в составе клуба с берегов Невы Сутормин выиграл восемь различных трофеев – в том числе он четырежды примерил на себя золотую медаль Российской Премьер-Лиги.


Зенит Сутормин Российские трансферы
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