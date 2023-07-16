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Бабурин - о победе "Зенита" в Суперкубке России: Миша Кержаков герой, настоящий пенальти-киллер!

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Экс-голкипер "Зенита" Егор Бабурин прокомментировал победу сине-бело-голубых в Суперкубке России.
Фото: ФК "Зенит"
- Созванивался с Мишей Кержаковым, поздравлял его. Герой, настоящий пенальти-киллер! Он говорит, что выиграл пятый, шестой или седьмой Суперкубок. По-моему, он сам не знает, каким по счету стал этот трофей, - передает слова Бабурина "РБ Спорт".

"Зенит" из Санкт-Петербурга стал обладателем Суперкубка России-2023, победив московский ЦСКА в серии послематчевых 11-метровых ударов (0:0, пен. 5:4). 36-летний голкипер сине-бело-голубых Михаил Кержаков отразил два пенальти в серии и выиграл свой шестой Суперкубок в карьере.


Суперкубок России Зенит ЦСКА Кержаков М Бабурин
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